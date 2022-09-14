14 сентября 2022 | Время чтения 10 мин

«Русские империалисты», «изучение истории России с позиции империализма» и тому подобное применительно к «Русской общине» Витебска пристёгнуто вовсе не случайно. Как не случайно приплетены фейки про постановки целей и задач витебским НГО кадровым сотрудником МИД России.

Сергей Артёменко, , 20:22 — REGNUM Ликвидация общественной организации «Русская община» в городе Витебске вызвала широкий общественный резонанс. Не первую и, наверное, не последнюю русскую организацию ликвидируют чиновники Белоруссии в рамках политики «белорусизации», которая отнюдь не свёрнута.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Особый интерес к происходящему вызван внутренним контекстом. После августа 2020 года Александр Лукашенко объявил о «зачистке» оппозиционного поля, пообещав «вырезать всех мерзавцев» — оппозиционные и финансируемые Западом НГО. В итоге ликвидировано несколько тысяч общественных организаций и СМИ. Заодно были ликвидированы общественные организации, которые не только никакого отношения не имели к западной клиентуре в Белоруссии, но наоборот — противопоставляли себя ей.

Бывш. УССР — второй фактор, подогревший интерес белорусских националистов-«змагаров» к инфоповоду. Наиболее последовательные из них взяли в руки оружие, чтобы помочь необандеровцам и затем вернуться в Белоруссию для установления своих порядков. «Русский мир» является врагом и для них, и для приравнявших перо к штыку на информационном фронте.

Инфоповод: В Белоруссии ликвидировали «Русскую общину» Витебска

Показательно, с каким ликованием комментировали происходящее белорусские национал-радикалы. «Русскому миру» в Витебске нанесли новый удар. На удивление — сами лукашисты. 3 августа этого года областной суд по иску Главного управления юстиции Витоблисполкома ликвидировал Витебское общественное объединение «Русская община». ВОО 20 лет действовало в Витебске и занималось распространением идеологии «русского мира», — сообщил 11 сентября телеграм-канал «Баста!».

Здание Витебского облисполкома Vitebsk-region. gov. by

Накануне, в субботу, 10 сентября, вышла целая серия публикаций на эту тему в русофобских изданиях Белоруссии и Польши. В частности, «Зеркало» вечером 10 сентября сообщило о ликвидации 3 августа Витебским облсудом общественного объединения «Русская община».

«Организация популяризировала русскую культуру и традиции, продвигала изучение истории России с позиции империализма. Она также входила в состав Координационного совета Белорусского союза общественных объединений российских соотечественников», — сообщило «Зеркало».

При этом издание белорусских националистов сослалось на коллег с другого сайта — «Витебская весна», позаимствовав у них фотографию и подписав от себя: «Русская община». На сайте первоисточника такой подписи нет, а само фото не имеет никакого отношения к упомянутой общественной организации.

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«Зеркало», как и польский телеканал «Белсат», как и многие другие электронные СМИ и страницы белорусских националистов в соцсетях, пересказывает одну и ту же ложь. Со ссылками на «Витебскую весну» и без, но обязательно в русофобском контексте.

На самом деле никакого отношения витебская «Русская община» никогда не имела ни к «империализму», ни к Координационному совету руководителей белорусских организаций российских соотечественников (КСОРС) при посольстве России в Белоруссии. Об этом совсем не трудно было узнать, элементарно связавшись с руководителем «Русской общины» Александром Кравцовым или с председателем КСОРС Андреем Геращенко

Председатель КСОРС при российском посольстве в Белоруссии Андрей Геращенко Vksrs.com

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«Русская община» не состояла в Координационном совете организаций российских соотечественников, — сказал Александр Кравцов. — Что касается ликвидации организации: решение было принято 3 августа, в суд я не явился по причине болезни — дело рассматривалось без меня».

Председатель КСОРС при российском посольстве в Белоруссии Андрей Геращенко также не подтвердил факт членства «Русской общины» в Координационном совете. Зачем СМИ белорусских националистов выдумали и растиражировали ложь об этом, непонятно ни Геращенко, ни Кравцову. Список состоящих в КСОРС белорусских организаций опубликован, и нет никаких проблем с верификацией — если речь идёт о журналистике и правозащите, а не о том, чем занимаются «Витебская весна», «Зеркало» (бывший tut. by), польский телеканал «БелСАТ» и им подобные.

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Витебский областной суд подтвердил только факт принятия 3 август решения о ликвидации НГО. Сотрудница суда сообщила: «Было решение о ликвидации 3 августа, оно вступило в законную силу и направлено в главное управление юстиции на исполнение».

Контактные данные суда тоже не являются секретными. Все обстоятельства этой скандальной истории оказалось легко проверить. Однако перед участниками русофобской кампании 10−13 сентября стояла совершенно иная задача.

По всей видимости, первоисточником русофобского фейка действительно является «Віцебская вясна». Она позиционирует себя как «независимый информационный ресурс, который был создан и поддерживается правозащитниками и журналистами города Витебска и Витебской области». О себе они сообщают также: «Наша цель — распространение среди жителей Витебской области объективной и полной информации, касающейся прежде всего темы прав человека — как гражданских и политических, так и социальных, экономических, культурных, а также прав 3-го поколения».

Витебск Борис Мавлютов

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Представители издания заявили о своём стремлении «к беспристрастности в предоставлении информации», отвергая любые связи с какими-либо белорусскими или зарубежными организациями, политическими или религиозными структурами. На самом деле связи такие есть, а ангажированность и тенденциозность — вплоть до клеветы — прямо противоречат заявленной цели. В этом «Витебская весна» не уникальна и отнюдь не выделяется среди других волков в овечьих шкурах.

Автор клеветнического пасквиля под заголовком «У Віцебску ўлады вырашылі ліквідаваць грамадскую арганізацыю «Руская абшчына» (В Витебске власти решили ликвидировать общественную организацию «Русская община») 10 сентября поведал, как местные чиновники проявили «инициативу по уничтожению организации, в течение 20 лет активно занимавшейся продвижением идеологии «русского мира» в Витебске». В этой публикации с подписью «Віталь Кажух» (вероятно, псевдоним) правда лишь то, что НГО было ликвидировано 3 августа решением областного суда по инициативе местного управления юстиции.

«Руководство и её члены различными способами и методами популяризировали русскую культуру и традиции, навязывали интенсивное изучение русской истории, в том виде, в которой её интерпретируют русские империалисты. Также эта организация входила в состав Координационного совета Белорусского союза общественных объединений российских соотечественников», — поведал автор «правозащитного» пасквиля.

В публикации также сказано, что «в декабре 2011 года «Русская община» в лице её лидера Александра Кравцова присоединилась к общественной декларации «Интернациональная Россия». Там также сказано, что в апреле 2021 года Кравцов с другими лидерами витебских НГО присутствовал на встрече с руководителем «Россотрудничества» в Белоруссии Эдуардом Крусткалном.

«Крусткална (так в оригинале, — прим.) поставил перед витебскими «рускомировцами» новую цель — активизировать продвижение интересов правящих кругов соседнего государства в сфере образования, культуры и науки, а также обратил внимание на основную целевую группу — молодое поколение белорусов. На реализацию названной цели и решение поставленных задач Эдуард Феликсович пообещал выделить финансовую поддержку общественным объединениям Витебской области, представители которых присутствовали на встрече», — поведал автор «Витебской весны».

Упомянутые им участники встречи с Крусткалном назвали такую интерпретацию встречи лживой и клеветнической. По словам Андрея Геращенко, Эльвиры Мирсалимовой и других участников мероприятия, российский чиновник не ставил перед ними ни цели, ни задач. Измышления автора «правозащитного» сайта они назвали глупостью, чепухой и выдумкой. Особенно развеселило некоторых участников той встречи упоминание об обещании финансовой поддержки.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи. 1640-е

Представителей прессы на той встрече не было. Поэтому непонятно, откуда взялись никем не подтверждённые «подробности», о которых поведали «Віталь Кажух» на сайте «Витебской весны» или перепубликовавший этот опус на сайте националистического «Витебского курьера» Виктор Комаров (возможно, подлинный автор русскоязычной версии текста под тем же заголовком).

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Александр Кравцов не подтвердил ни одного измышления автора клеветнического пасквиля — кроме того, что подтвердили в канцелярии Витебского областного суда. Ни активности в продвижении какой-либо идеологии, ни причастности к историческим или иным проектам, ни участия в инициативах «Интернациональной России» или реализации фейковых целей и задач, якобы исходивших от Россотрудничества.

Кравцов не припомнил встречи с Крусткалном. На опубликованной «Зеркалом» и «Витебской весной» фотографии его нет, как нет ни одного члена теперь уже бывшей «Русской общины» Витебска. Не припомнили участия Кравцова в той встрече и другие её участники.

На фотографии, призванной придать видимость достоверности лжи в серии скоординированных русофобских публикаций на тему ликвидации «Русской общины», слева направо присутствуют: председатель витебского военно-патриотического клуба «Поиск» Анатолий Бурдо, координатор шествия «Бессмертный полк» в Витебске Эльвира Мирсалимова, руководитель витебской организации «Братство» Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Ананченко и глава белорусского офиса «Россотрудничества» (на то время) Эдуард Крусткалн. Опубликовавшие её радетели за право и справедливость из псевдоправозащитной тусовочки совсем позабыли об авторском праве, банальном копирайте.

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Возникает закономерный вопрос о причинах, побудивших фейковых «правозащитников» и таких же «журналистов» создавать и тиражировать клеветнический опус в отношении ликвидированной витебской «Русской общины». Участники этой акции не могли не знать о наличии в белорусском Уголовном кодексе таких статей, как «Клевета» или «Экстремизм». На это явно указывают теги под публикациями, подборки текстов «Кожуха» со товарищи с изложением фактов привлечения их единомышленников к уголовной ответственности по указанным и другим статьям УК.

Сандро Боттичелли. Клевета. 1495 (фрагмент)

«Русские империалисты», «изучение истории России с позиции империализма» и тому подобное к «Русской общине» Витебска пристёгнуто вовсе не случайно. Как не случайно приплетены фейки про постановки целей и задач кадровым сотрудником МИД России.

Цель информационно-психологической атаки на русских людей в Белоруссии, видимо, заключается в стремлении представить их государственными преступниками. Причём этнически окрашенными и идеологически подкованными, получающими прямые указания от зарубежного центра с денежной заинтересованностью.

Похоже, липовым белорусским «правозащитникам» и псевдожурналистам не даёт покоя вполне конкретная статья белорусского УК «Измена государству». По ней их активно привлекают к ответственности после августа 2020 года.

Поэтому вполне вероятно, что очередная русофобская акция является своеобразным желанием «отзеркалить» и перевести стрелки карательного аппарата на своих настоящих идейных оппонентов. Именно для обоснования нового витка политических репрессий и придуманы небылицы, тиражируемые «тутбаевцами», «белсатовцами» и прочими застрельщиками бандеровщины как бы белорусского разлива.

Очередной своеобразный донос в «органы» — с выдуманными «фактами» и фейковой иллюстрацией, интересен ещё одним обстоятельством. Он отражает сущность тех, кто мнит себя лучше Александра Лукашенко, гуманнее сотрудников МВД, КГБ, прокуратуры, следственных и судебных органов. Очевидно: ничуть и ничем не лучше.

Неуёмная страсть стукачества, ныне явленная «Витебской весной» в истории витебской «Русской общины», — проявление патологии у называющих себя «носителями европейских ценностей», «демократами», «правозащитниками», «журналистами», «представителями гражданского общества» и т.п. Критикуя «кровавый режим Лукашенко», эти деятели его же систематически забрасывают доносами с требованиями репрессировать своих идейных оппонентов. Отметились в этом и так называемый «правозащитный» центр «Весна», и другие аффилированные с прозападной русофобской оппозицией организации, СМИ, «проекты», «инициативы» и прочие проявления «змагарской» тусовки.

Сейчас уже не модно «сигнализировать» в духе «прокуратура и КГБ должны дать правовую оценку». Новый тренд местечковых «правозащитников» — придумать инфоповод из новости двухнедельной давности, насытить его фейками и с левой картинкой скормить «подписоте». Не забыв получить сребреники, желательно — от нескольких хозяев.

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