Минск, , 11:51 — REGNUM Широкомасштабная операция по выявлению и наказанию «радикально настроенных лиц» проводится КГБ Белоруссии. Об этом 8 июля заявил замначальника следственного управления спецслужбы Константин Бычек.

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В телесюжете белорусских пропагандистов, продвигающих официальную версию о «терроризме», выразившемся в якобы покушении на их коллегу Григория Азарёнка с целью убийства, было заявлено о масштабной «антитеррористической операции». Гостелеканал «Беларусь 1» сообщил о десятках обысков и задержаний в разных регионах Белоруссии у подписанных на «деструктивные» и «радикальные» (диссидентские) телеграм-каналы и чаты.

«Проходит зачистка деструктивных чатов в «Телеграм» и другие мероприятия по нейтрализации радикальных элементов. Возбуждены уголовные дела», — сообщила в вечернем выпуске новостей диктор белорусского гостелеканала.

В этом же сюжете, комментируя борьбу с оппозицией, представитель КГБ Белоруссии сообщил: «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих телеграм-каналов деанонимизированы, их личности установлены. В настоящее время, в рамках расследования, проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в ходе которых будет проверена причастность каждого участника к совершению противоправных деяний».

Бычек отметил, что «дело сдвинулось» и «виновные по новому указу президента Республики Беларусь понесут ответственность». Национальный правовой Интернет-портал Белоруссии не сообщает о подписании Александром Лукашенко каких-то новых указов, направленных на подавление оппозиции.

Начальник Генерального штаба — первый замминистра обороны республики Александр Вольфович также прокомментировал успехи в поисках, выявлении и привлечении к ответственности шпионов, диверсантов и вредителей. Он сообщил в комментарии гостелевидению, что планировались диверсии не только в Вилейке в отношении узла связи ВМФ России, но и «на других объектах — есть информация, просто про неё раньше времени, наверное, преждевременно говорить».

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«И эта диверсия предотвращена, — добавил представитель белоруской армии. — Те, кто пытались это сделать — они задержаны. То есть система обеспечения национальной безопасности сработала эти преступники дают признательные показания, в том числе обличая их руководителей за границами Республики Беларусь».

Напомним, менее года назад госссекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков публично лгал о «признательных показаниях» незаконно задержанных и подвергнутых пыткам граждан России. Ни Лукашенко, ни Равков до сих пор не принесли хотя бы извинений фигурантам уголовного «дела вагнеровцев», России и белорусской общественности.

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