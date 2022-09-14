Москва, , 18:01 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА в матче второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретится с «Уралом» из Екатеринбурга. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роча, Игорь Дивеев, Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Максим Мухин, Иван Обляков, Мойзес, Константин Кучаев, Адольфо Гайч, Никита Ермаков.

«Урал»: Никита Алексеев, Мингиян Бевеев, Эммерсон, Денис Кулаков, Лео Гогличидзе, Ибраима Сисса, Юрий Газинский, Лазарь Ранджелович, Андрей Егорычев, Алексей Каштав, Раи Влут.

В последний раз ЦСКА и «Урал» играли между собой 16 июля в матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Тот матч завершился уверенной победой «красно-синих» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.