Новосибирск, , 18:02 — REGNUM Новую станцию новосибирского метрополитена «Спортивная» сдадут в октябре. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Вариант оформления станции «Спортивная» — стальной МУП «УЗС ПТС»

«Принципиальных вопросов, которые бы тормозили завершение, нет», — уточнил Локоть на пресс-конференции 14 сентября.

На платформе станции уже установлены раздвижные двери, которые будут открываться одновременно со створками поездов. В центральном фойе завершена отделка. Фасад объекта тоже почти готов.

Отметим, что станция «Спортивная» станет 14-й станцией Новосибирского метрополитена.

Напомним, что ранее говорилось, что к 30 сентября 2022 года строительная готовность станции должна составить 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, новую станцию метро в Новосибирске начали строить вместе с новой ледовой ареной — к молодёжному первенству мира по хоккею, который должен был состояться в 2023 году. Но весной 2022 года Международная федерация хоккея заявила об отмене его проведения в России.