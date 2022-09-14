Москва, , 17:54 — REGNUM 14 сентября московский «Локомотив» в матче второго тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 обыграл «Краснодар» в серии пенальти со счетом 3:1. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

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Забитыми мячами в составе «железнодорожников» отметились Франсуа Камано (4’) и Гирано Керк (57’). Голы «быков» забили Вячеслав Литвинов (11’) и Джон Кордоба (20’). Желтые карточки получили Вильсон Изидор, Егор Сорокин и Матвей Сафонов.

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 78’), Магкеев (46’ Кузьмичев), Мампаси, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Марадишвили, 63’), Керк (Митай, 79’), Педриньо, Камано (Игнатьев, 83’), Изидор.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Литвинов, Сорокин, Рамирес, Баньяц, Кривцов, Сперцян (Якимов, 60’), Баши, Ионов (Ахметов, 69’), Кордоба (Манелов, 81’).