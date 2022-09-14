Баку, 14 сентября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана отрицает ввод ограничений доступа к социальным сетям TikTok и Telegram, сообщает 14 сентября интернет-портал 1news. az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Напомним, ранее азербайджанские пользователи соцсетей сообщили о проблемах в работе TikTok и Telegram в Азербайджане.

«Министерство цифрового развития и транспорта не вводило каких-либо ограничений на доступ к TikTok и Telegram», — цитирует портал заявление пресс-службы.

Напомним, сообщения об ограничении доступа к соцсетям появились на фоне нового вооруженного конфликта на границе Азербайджана и Армении. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах и сообщают о десятках погибших.