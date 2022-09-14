Новосибирск, , 17:06 — REGNUM Новосибирская область заинтересована в развитии круизного туризма и совместном увеличении туристических потоков с дружественными странами. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Круизный лайнер «Князь Владимир» Rosmorport.ru

«Новосибирская область является крупнейшим транспортным узлом Сибири, а также крупным речным портом на реке Обь, — отметила заместитель министра экономического развития региона Анна Павлова. — В бассейне реки насчитывается около 350 рек. Благодаря этому в Новосибирской области развито судоходство, парусные виды спорта, а также широко используются маломерные суда для туристских прогулок и походов. Небольшая глубина водоема даёт предпосылки для развития активных видов отдыха круглый год — кайтинга, яхтинга, сапсерфинга, каякинга, виндсерфинга. Кроме того, регион становится местом проведения межрегиональных и международных соревнований».

При этом, по её словам, есть ряд задач, которые требуют федерального внимания: прибрежная территория реки нуждается в комплексном обустройстве. Среди проблем — дороговизна бензина и отсутствие заправок для судов, осуществляющих круизы.

Напомним, что на президиуме Госсовета президент России Владимир Путин поддержал инициативу создания международной туристической организации, которая объединит дружественные страны и позволит туристам свободно перемещаться.