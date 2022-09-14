* Meta — запрещённая в России организация

Сеул, 14 сентября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Южная Корея оштрафовала крупные американские компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Google на общую сумму $71,8 миллиона за сбор информации о пользователях без их согласия, а также за использование собранных данных для персонализированной рекламы, сообщает 14 сентября UPI.

Global Panorama Google

Комиссия по защите личной информации граждан Южной Кореи оштрафовала Google на $49,7 млн. Компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получила штраф в $22,1 млн.

Отметим, что это два самых крупных штрафа, которые регулятор Южной Кореи выписывал за нарушение законов о защите данных.

Регулятор уличил две компании в том, что они не проинформировали пользователей и не получили их согласия на сбор и анализ персональных данных, которые затем использовались для создания персонализированной рекламы.