Москва, 14 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе 14 сентября впервые более чем за полгода разместило облигации федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 239 с датой погашения 23 июля 2031 года в полном объёме — на 10 млрд рублей.

Сообщается, что спрос при этом составил 24,846 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска составила 88,7452% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,94% годовых.

Напомним, ранее Минфин объявил о планах возобновить аукционы по размещению ОФЗ, приостановленные в феврале 2022 года. Причиной приостановки аукционов в ведомстве называли возросшую волатильностью на финансовых рынках и необходимость содействия стабилизации рыночной ситуации.

Согласно опубликованном плану заимствований, Минфин намерен за три аукционных дня в сентябре разместить ценные бумаги в общей сложности на 40 млрд рублей.