Астана, 14 сентября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Казахстан активно расширяет сотрудничество со странами, не относящимися к коллективному Западу, будто предчувствуя тектонические сдвиги в системе международных отношений. Об этом 14 сентября написал в своём телеграм-канале российский тюркологВладимир Аватков, комментируя госвизит лидера КНРСи Цзиньпина в Нур-Султан.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай — важный, но в то же время опасный для всех постсоветских государств партнёр. Рискованность — в его стремлении к экспансии и встраивании выгодных государств в инициативу «Одного пояса — одного пути», — считает эксперт.

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Также он отметил, чтосхожую политику в Туркестанском регионе осуществляет Турция, с которой Казахстан поддерживает туркоцентричные тюркские связи.

«Развитие взаимовыгодных отношений — это, конечно, хорошо. Если они взаимовыгодные. Но так ли они выгодны для казахов, на которых со всех сторон распространяется то китайское, то турецкое влияние — большой вопрос», — подчеркнул политолог.

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Подводя итог, Владимир Аватков выразил мнение, что в таком сотрудничестве важно сохранять свои национальные интересы и не растворяться в инициативах партнёров.

«Даже тех, которые кажутся на первый взгляд весьма перспективными. Даже Казахстану — одному из символов сложности наступающего полицентричного мира», — резюмировал российский эксперт.

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