Москва, , 16:42 — REGNUM Врачи являются бойцами невидимого фронта. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на мероприятие в честь 100-летия Роспотребнадзора.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы противостоите невидимому врагу. Реальному, опасному противнику: инфекциям, всяким болезнетворным бактериям и так далее и так далее. В этом смысле вы, безусловно, бойцы невидимого фронта», — заявил Путин.

«Ну, конечно, так и есть. И так же, как в моей бывшей службе, — во внешней разведке Советского Союза, — о вас мало говорят, почти никто вас не видит, не слышит, но вы выполняете важнейшую работу в интересах нашего народа и в интересах России», — подчеркнул президент.