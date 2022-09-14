Бишкек, 14 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В исправительных учреждениях России отбывают наказание 968 граждан Киргизии. Об этом заявил начальник отдела международно-правового сотрудничества генеральной прокуратуры Асилбек Акматов на заседании профильного парламентского комитета.

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Он отметил, что за вопросы экстрадиции киргизских заключенных из России отвечает генпрокуратура Киргизии, а со стороны российских госорганов — Министерство юстиции.

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По словам Акматова, киргизская сторона гарантирует, что осужденный после из России на родину будет отбывать наказание по вынесенному российским судом приговору.

Также он сообщил, что генеральная прокуратура Киргизии сотрудничает по вопросу экстрадиции осужденных киргизстанцев с 18 странами — Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Азербайджаном, Молдавией, Литвой, Латвией, Индией, Турцией, Монголией, США и другими государствами.

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