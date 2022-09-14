Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Законодатели американского штата Западная Вирджиния одобрили законопроект, практически полностью запрещающий аборты, сообщает 14 сентября United Press International.

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Законопроект поддержали обе палаты законодательного собрания штата, контролируемые республиканцами. Причем палата представителей проголосовала с результатом 77 против 17 в пользу запрета абортов, а Сенат — с результатом 22 против 7.

Введение законопроекта в силу остается за губернатором Западной Вирджинии Джимом Джастисом, который ранее подписывал и другие ограничения на аборты, а также поклялся «всегда защищать право на жизнь каждого нерожденного ребенка».

В случае подписания законопроекта Западная Вирджиния станет вторым штатом США, который введет запрет на аборты начиная с момента зачатия, делая исключения лишь в редких случаях изнасилования и инцеста, а также если жизнь беременной находится под угрозой. В прошлом месяце губернатор Индианы Эрик Холкомб первым подписал подобный закон.