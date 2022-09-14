Бишкек, , 16:17 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии задержали и доставили на допрос Руслана Бекназарова — сына бывшего генерального прокурора, политика Азимбека Бекназарова. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики сегодня, 14 сентября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Его подозревают в пропаганде экстремизма.

По версии следствия, Руслан Бекназаров может быть причастен к распространению религиозно-экстремистских материалов в социальных сетях.

«В ходе мониторинга в одной из соцсетей выявлен аккаунт, который публикует и распространяет материалы, пропагандирующие идеологию экстремистско-террористического движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пояснили в МВД Киргизии.

Напомним, что Руслан Бекназаров занимает должность заместителя главы Свердловской районной администрации столицы Киргизии.