Вашингтон, 14 сентября 2022, 16:06 — REGNUM В Соединенных Штатах может начаться гражданская война из-за попыток членов Демократической партии приравнять штурм Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа с терактами 11 сентября. Об этом 14 сентября заявила экс-кандидат в президенты США, экс-конгрессмен Тулси Гэббард.
Она заявила о недопустимости подобных сравнений независимо от того, кто их озвучивает.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета по разведке Сената демократ Марк Уорнер сравнил теракты 11 сентября 2001 года со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.