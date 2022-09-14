Москва, , 16:06 — REGNUM Госдума отклонила в первом чтении законопроект депутатов думской фракции КПРФ о расширении полномочий Банка России для решения назревших проблем в кредитно-денежной сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы не просто так закон этот внесли. Мы провели экспертно-аналитическую работу и в основе этого закона работа ученых», — сказал в ходе пленарного заседания первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

В законопроекте, в частности, предлагалось установить обязанность Центробанка взаимодействовать с российским правительством при разработке и реализации политики государственного заимствования, формирования бюджетной политики по вопросам денежно-кредитной политики, принятия решений, оказываемых влияние на уровень инфляции.

Также предлагалось уточнить действующий инструментарий Банка России в части принятии мер по разработке стратегии национальной валютной политики и разработке правовых основ для внедрения цифровых технологий на финансовом рынке.

В комитете Госдумы по финансовому рынку посчитали, что отдельные положения законопроекта вступают в противоречие с российской Конституцией и не учитывают действующий особый статус Банка России.