Молдавия, 14 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Основанная мэром Кишинёва Ионом Чебаном политическая партия «Национальное Альтернативное Движение» была официально зарегистрирована. Об этом градоначальник 14 сентября сообщил в своём телеграм-канале.

Privesc.Eu Moldova Ион Чебан

«Были, конечно, и «доброжелатели», которые хотели этому воспрепятствовать», — отметил мэр столицы Молдавии.

Он сообщил, что в партии ведут работу над технической стороной регистрации партии. Чебан также заявил, что не снизил темпов работы на посту мэра.

Напомним, о создании своей партии Чебан объявил 23 августа. Он заявил, что новая политсила будет добиваться евроинтеграции. Ранее он состоял в Партии социалистов, но вышел, когда стал мэром столицы в ноябре 2019 года.