София, 14 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Правительство Болгарии своим специальным распоряжением направило в пострадавшие от наводнения регионы Пловдивской области на юге страны дополнительные подразделения болгарской армии для осуществления восстановительных работ и осуществления гуманитарной помощи местному населению. Об этом 14 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

28.mchs.gov.ru Наводнение

Согласно официальной информации, уже завтра, 15 сентября, в населенные пункты Каравелово, Слатина и Богдан прибудут 400 военнослужащих, которые доставят специальную военную технику, а также крупные партии питьевой воды и продуктов.

«В обозримом будущем к армейским силам присоединятся волонтеры, — отметил действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев. — Нет никаких сомнений, что в течение ближайших трех недель общими силами мы полностью восстановим разрушенную природным явлением инфраструктуру».

Напомним, 2 — 3 сентября нынешнего года из-за сильнейших ливней в Пловдивской области из берегов вышло несколько рек. Это привело к самому масштабному в новейшей истории Болгарии наводнению. В итоге погибли и пропали без вести десятки человек, разрушены сотни домов.