Луганск, 14 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ на некоторых участках подошли к границам ЛНР, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко 14 сентября в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Он отметил, что с 12 сентября «обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией». Линию фронта и границу в некоторых местах разделяют лишь десять километров, этого очень мало для военных действий. При этом «натиск противника очень существенный».

«Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики», — сказал Марочко.

Народная милиция ЛНР и союзные силы полностью контролируют территорию республики, подчеркнул он.

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