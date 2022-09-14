Москва, 14 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Апелляция российского гимнаста Ивана Куляка на дисквалификацию удовлетворена частично. Такое решение 14 сентября принял апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF), сообщается на сайте организации.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Иван Куляк (слева)

Напомним, в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с нанесённой на форму буквой Z. 17 мая дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировал его на один год.

Согласно решению апелляционного трибунала GEF, срок дисквалификации Куляка истечёт 16 мая 2023 года. При этом внесено изменение в один из пунктов, согласно которому отстранение спортсмена имеет фиксированную дату окончания.

Ранее дисквалификация должна была длиться ещё шесть месяцев после снятия ограничений по участию российских спортсменов в международных турнирах. Все другие прошения о послаблении были отклонены.

Отмечается, что стороны имеют право обжаловать решение GEF в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.