Донецк, 14 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Строительство нового водовода, который позволит запитать систему отопления и улучшить водоснабжение, началось в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 сентября рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Частично начались работы по строительству нового водовода, который позволит запитать систему отопления и продлить обеспеченность водой, пусть и в ограниченном режиме, вплоть до освобождения Славянска», — сказал он.

Также глава ДНР отметил, что в Песках и Первомайском наблюдается стабильная ситуация, и враг в этих населённых пунктах не пытался начать контрнаступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что обстановка в Красном Лимане стабилизировалась, союзные силы пресекают попытки прорыва ВСУ.