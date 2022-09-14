Донецк, 14 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Горловку, сообщили 14 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:00 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 20 снарядов.