Москва, 14 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается не только разведкой, но и диверсионно-подрывной деятельностью в отношении суверенных государств. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил в статье для журнала «Национальная оборона».

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

В своей статье, приуроченной к 75-й годовщине образования ЦРУ, Нарышкин назвал это американское ведомство «ревностным исполнителем воли правящих кругов своей страны». США, отметил он, продолжают мнить себя гегемоном однополярного мира.

«Организация разведывательная, исходя из названия, но с чувствительным акцентом на проведение диверсионно-подрывных акций против суверенных государств», — охарактеризовал ЦРУ Нарышкин.

В истории ЦРУ, добавил он, множество провокаций, мифов, тайн и скандалов. Эту организацию часто упоминают в качестве исполнителя воли Вашингтона, её создавали в начале эпохи холодной войны для противодействия усилению роли СССР, становлению блока социалистических государств, подъёму национально-освободительного движения в странах Африки, Азии и Южной Америки.

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