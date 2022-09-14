София, , 14:56 — REGNUM По меньшей мере 12 детей получили тяжелейшие пищевые отравления в одной из элитных школ города Пловдива на юге Болгарии. Об этом 14 сентября сообщает БТВ.

Больница Petroart.ru

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стало просроченное мясо, приготовленное в школьной столовой. Все пострадавшие дети были в экстренном порядке госпитализированы в Пловдивскую университетскую больницу. Состояние их здоровья сейчас оценивается как среднее.

При этом не исключено, что в ближайшее время некоторые из них будут доставлены для лечения в болгарскую столицу Софию.

Другой информации нет. Ведется расследование обстоятельств инцидента.