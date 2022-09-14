Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга передали помощь детским реабилитационным центрам Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС МВД ЛНР, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Екатерина Калаева ИА REGNUM Сладости ко дню именинника

В детские реабилитационные центры ЛНР приехали сотрудники Сводного отряда полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они передали детям подарки: сладости, бытовую и оргтехнику. Такая помощь поступила сразу в несколько детских центров.

«Сотрудники полиции из Северной столицы России пообещали, что обязательно еще приедут в гости к ребятам и будут им всячески помогать, а пока они будут и дальше нести службу по охране общественного правопорядка», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что Донбасс регулярно получает гуманитарную помощь от Петербурга. Неравнодушные жители Северной столицы готовы приносить вещи и продукты питания, пока в этом есть необходимость.