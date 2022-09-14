Кабул, , 14:52 — REGNUM В Исламском Эмирате сообщили, что Афганистан не был приглашён на саммит глав Шанхайской организации сотрудничества, который планируется провести 15–16 сентября в городе Самарканде, Узбекистан, под лозунгом «Диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире». Об этом сообщает TOLO News.

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Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что Исламский Эмират приветствует встречи, которые приносят пользу народу Афганистана.

«Исламский Эмират всегда имел хорошие отношения с членами Шанхайской организации сотрудничества, и мы надеемся, что эта встреча будет иметь положительные результаты и будет достигнут прогресс в решении проблем Исламского Эмирата посредством дипломатических переговоров и сотрудничества с афганцами», — сказал Карими.

Накануне этой встречи президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал Афганистан неотъемлемой частью организации и заявил, что афганцы как никогда нуждаются в помощи своих соседей.

Шавкат Мирзиёев, который также является временным главой Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сказал: «Афганистан является неотъемлемой частью широкого пространства Шанхайской организации сотрудничества. Народ Афганистана как никогда нуждается в добрых соседях и их поддержке. Наш моральный долг — протянуть руку помощи и предложить эффективные способы преодоления многолетнего кризиса».

Официальные лица Узбекистана заявили, что во встрече примут участие главы пятнадцати стран, в том числе России, Китая и Ирана. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться пути продолжения экономического сотрудничества с Афганистаном и вопросы безопасности.

«Правительство должно соответствовать требованиям региона и в некоторой степени требованиям международного сообщества, чтобы быть признанным и присутствовать на таких собраниях и иметь право голоса», — указал Тарик Фархади, эксперт по политическим вопросам.

Джаннет Фахим Чекри, эксперт по политическим вопросам, отметил: «Афганистан будет в центре обсуждения, у стран-членов есть свои опасения и предложения, важнейшее место займут вопросы безопасности».

Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан являются членами Шанхайской организации сотрудничества, а Афганистан, Белоруссия и Монголия имеют статус наблюдателей.