Белгородский район, Белгородская область, 14 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Подворовой обход начали дружинники в селе Красный Хутор Белгородской области, которое подверглось обстрелу со стороны ВСУ днём 14 сентября. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

Власти начали вывозить жителей села в безопасное место. Глава администрации Краснооктябрьского поселения Иван Кравченко и ДНД проводят обход всей территории, устанавливаются точные данные о разрушениях.

Все службы остаются на своих местах, подчеркнул глава района, и призвал жителей сохранять спокойствие.