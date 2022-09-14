Екатеринбург, 14 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Евгений Куйвашев признан избранным на должность губернатора Свердловской области. Об этом сообщает облизбирком.

Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ Евгений Куйвашев

«14 сентября 2022 года на заседании Избирательной комиссии Свердловской области выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и действительными», — заявили в ведомстве.

Постановление о результатах выборов направят в ЦИК России, Законодательному собранию региона и зарегистрированным кандидатам на должность свердловского губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатора Свердловской области выбирали 11 сентября. При рекордно низкой явке в 28,47% свои голоса за Евгения Куйвашева отдали 65,78% избирателей.