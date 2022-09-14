Москва, , 14:27 — REGNUM Россия понесла серьезные имиджевые потери из-за событий в Харьковской области. Но у РФ есть огромные ресурсы не только для оперативного исправления допущенных ошибок на местах, но и многократного усиления силового воздействия на противника, а также его критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель Кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Артём Кирка.

Олаф Шольц Олаф Косинский

«На фоне глобальной антироссийской истерии и невероятного по своему объему потока дезинформации о текущем положении дел в СВО естественно активизируются разномастные недружественные нам политические субъекты, запускаются крайне неприятные для России политические процессы.

Сюда можно отнести и заявление Блинкена о том, что ВСУ только начинают операцию по «освобождению», и запрос на проведение референдума о готовности начать войну с Россией в Грузии, и провокационные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, и прочее.

Совершенно очевидно, что и Грузия никогда не начнет войну с Россией, и Азербайджан с большой вероятностью умерит свою агрессию. Однако информационные поводы созданы и работают, причем работают точно не в пользу России.

В череду негативных для нашей страны с имиджевой точки зрения информационных поводов следует отнести и звонки лидеров некоторых европейских стран президенту России Владимиру Путину . Понятно, что никаких серьезных политических решений по итогам этих разговоров принято не будет — стороны как всегда «обменялись мнениями».

Однако нельзя недооценивать негативную сторону этих звонков — их задача не заключается в желании снизить напряженность, здесь другая цель – постараться на фоне мощной антироссийской информационной кампании из-за последних событий в Харьковской области неким образом легитимизировать в массовом сознании придуманную концепцию «поражения» России, продемонстрировать, что европейские лидеры «протягивают руку помощи загнавшему себя в тупик русскому медведю». И если проанализировать актуальную зарубежную информационную повестку, то мы увидим, что это именно так и позиционируется.

В этой ситуации России остается лишь одно – если не получается оперативно наладить информационную работу, то пусть работает российское оружие, делом доказывая несостоятельность создаваемых для западного обывателя ложных пораженческих концепций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и канцлер Германии ИА REGNUM провели телефонный разговор 13 сентября.

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