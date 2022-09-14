Москва, 14 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий компетенцию органов публичной власти федеральной территории «Сириус» в сфере градостроительной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Органы публичной власти «Сириуса» наделяются полномочиями по установлению особенностей осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации любых объектов капитального строительства в границах федеральной территории «Сириус».

Сейчас они могут осуществлять строительство и эксплуатацию только в отношении подземных сооружений, в отношении объектов капитального строительства органы публичной власти уполномочены устанавливать особенности лишь в части их эксплуатации.

Новые полномочия будут реализовываться по согласованию с правительством России.

Также органы власти получают новые полномочия в сфере функционирования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности федеральной территории «Сириус».