Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Бюст полководцу Александру Суворову открыли в Суворовском военном училище МО РФ в Санкт-Петербурге, сообщили 14 сентября в пресс-службе Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ. Открытие памятника Суворову в Суворовском военном училище МО РФ в Санкт-Петербурге

Бюст был изготовлен в рамках всероссийского проекта «Аллея воинской славы». В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие минобороны, представители администрации города, и воспитанники Суворовского училища.

«Надев алые суворовские погоны, вы сделали первый шаг, решили посвятить себя благороднейшей профессии — защите Родины. Будьте достойными продолжателями славных традиций великого полководца Суворова», — сказал на торжественном открытии начальник управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Олег Веселков.

Напомним, Санкт-Петербургское Суворовское военное училище основано в 1955 году и является одним из старейших довузовских образовательных учреждений МО РФ. За годы работы выпускниками училища стали свыше 12 тыс. воспитанников. Среди выпускников образовательного учреждения девять Героев Советского Союза и Российской Федерации, 35 генералов, два академика, 221 золотой и 321 серебряный медалист.