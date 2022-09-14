Белгород, , 13:55 — REGNUM В настоящее время киевские нацистские формирования обстреливают село Красный Хутор в Белгородском районе. Об этом 14 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Со стороны [бывш. УССР] идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что в данный момент глава Белгородского района ведёт вывоз жителей названного населённого пункта на безопасное расстояние.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за прошедшие сутки перехватили в Херсонской области и Донецкой Народной Республике 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь — «Ольха»