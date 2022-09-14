Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что за такую инициативу, что поступила от ряда депутатов муниципального образования «Смольнинское», в детстве во дворе могли и побить. Своим отношением к скандальному демаршу муниципалов Бельский поделился с журналистами 14 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com Александр Бельский. (фото: личная страница политика в vk.com /aleksandr_belsky)

Комментируя инициативу депутатов МО «Смольнинское» об обращении в Госдуму с резкой критикой президента РФ Владимира Путина и специальной военной операции, Бельский заявил, что в этом плане у него достаточно жёсткая позиция, которую спикер никогда не скрывал.

«Я сам жил в Петербурге, во дворе. Мы во дворе, конечно, за такие вещи ребят могли и побить, но здесь должны разбираться правоохранительные органы. Мне их (депутатов МО) позиция неприемлема, это самое главное», — подчеркнул Бельский.

Спикер городского парламента также прокомментировал ситуацию, связанную с роспуском депутатов указанного муниципального образования. Отметим, что 7 сентября суд признал совет депутатов МО «Смольнинское» длительное время бездействовавшим. В этом случае муниципальный совет могут распустить.

«Если мы говорим о том решении, в котором говорится, что они не собирались более трёх месяцев, это норма закона, соответственно, суд должен принимать решение. Если действительно зафиксировано, что они более трёх месяцев не собирались, то, конечно, это роспуск», — заключил Бельский.