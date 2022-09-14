Ереван, , 13:50 — REGNUM Заявления Азербайджана, будто в ночь на 14 сентября вооружённые силы Армении обстреливали азербайджанские позиции, является «откровенной ложью». Об этом говорится в заявлении минобороны Армении, распространённом пресс-службой ведомства.

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«Это очередная порция дезинформации, которая, как мы уже убедились, служит информационной базой для осуществления военной агрессии против суверенной территории Республики Армения», — говорится в сообщении.

По данным минобороны, азербайджанская сторона в течение прошлой ночи якобы обстреливала военную и гражданскую инфраструктуру на армянской территории, а утром 14 сентября их интенсивность возросла. Отмечается, что азербайджанская сторона получает «достойный ответ».

Напомним, боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались в ночь на 13 сентября. Стороны обвиняют друг друга в агрессии. Официально сообщалось о 49 погибших с армянской стороны и о 50 — с азербайджанской.

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