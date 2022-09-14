Москва, 14 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продавать дистанционно в Москве, Белгородской и Московской областях лекарства, отпускаемые по рецепту, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Согласно документу, перечень разрешенных к такой продаже лекарств будет утверждаться Минздравом РФ. Возможность продажи в таком порядке исключена для бесплатных лекарств или препаратов, отпускаемых со скидкой, льготникам. Также под эксперимент не попадут лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, препараты, которые должны храниться при температуре ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов и изготовленные аптеками.

Законопроектом определяются участники экспериментального режима с сохранением права отказа медицинских и аптечных организаций от участия в эксперименте. Также аптеки будут обязаны дистанционным способом сверять личность того, кому выписан рецепт, с лицом, получившим заказ. Эксперимент предлагается провести в Москве, Белгородской и Московской областях в период с 1 марта 2023 года до 28 февраля 2026 года.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова («Единая Россия») считает, что эксперимент зарекомендует себя с положительной стороны.

«Его реализация позволит не только повысить доступность отпускаемых по рецепту лекарственных препаратов, сделать удобнее их приобретение для людей, но и поможет существенно снизить нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено, и в том числе позволит избежать новых случаев заражения коронавирусной инфекции, так как жителям не придётся лишний раз посещать поликлиники и аптеки», — сказала парламентарий.

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