Екатеринбург, 14 сентября 2022, 13:52 — REGNUM В Свердловской области началсясудебный процесс о массовой гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда Екатеринбурга.

Суд
Суд
Иван Шилов, ИА REGNUM

Фигурантами дела являются семь человек. Из них трое до заседания суда находились под стражей. Мера пресечения остальных обвиняемых не была связана с ограничением свободы. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Екатеринбурге 51 человек отравился суррогатным алкоголем, из них 44 скончались. При этом один из фигурантов дела избежал лишения свободы. Ему удалось отделаться штрафом в 200 тыс. рублей.

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