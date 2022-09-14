Москва, , 13:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор вечером 14 сентября, после чего вылетит в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин говорит по телефону Premier.gov.ru

«Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор, будем держать вас в курсе», — сказал Песков.

Он добавил, что поздно ночью президент вылетит в Самарканд, где ему предстоит «весьма и весьма напряжённая работа».

Напомним, саммит ШОС пройдёт в Самарканде (Узбекистан) 15 и 16 сентября. Помимо участия в нём, Путин проведёт двусторонние встречи, в том числе с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.