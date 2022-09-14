Кишинёв, 14 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Кишинёвский суд в районе Буюканы назначил дату первого заседания по делу Energocom с участием экс-президента Молдавии Игоря Додона на 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Это первое судебное заседание по данному делу, а также для Додона в качестве обвиняемого. Вести процесс будет судья Анджела Катана. Заседание назначено на 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

Напомним, Додон в 2008 году был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. Его обвиняют в содействии растрате государственных средств при покупке компанией Energocom в том году у б. УССР электроэнергии по завышенным ценам.