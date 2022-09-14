Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Торговый дом «Вимос» (ООО «Стройторговля») Ленинградской области благодаря нацпроекту «Производительность труда» на 240% увеличил количество заказов, выполненных точно в срок. Вместе с экспертами ФЦК рабочая группа оптимизировала процесс отработки заявки от производства до клиента, а именно — прием заказа, производство и выдачу готовой тротуарной плитки, сообщает платформа производительность. рф.

Торговый дом «Вимос» (ООО «Стройторговля») Цитата платформы производительность. рф

При диагностике процесса было выявлено 46 узких мест, среди которых большое количество эпизодов незавершенного производства, длительного времени ожидания готовой продукции клиентом, высокий процент брака. Бережливые технологии были применены на эталонном участке — в цехе по производству тротуарной плитки. Для сокращения брака разработали технические документы рецептуры с определением норм расхода, внедрили стандарты замеса и мотивацию сотрудников по качеству выпускаемой продукции.

Организация зон погрузки и отгрузки и четкая маршрутизация позволили сократить на 20% время доставки товара. Также в цехе были внедрены суточные производственные задания с привязкой ко времени, механизм их получения и закрытия.

Результат: количество заказов выполненных точно в срок и выпуск продукции выросло на 240% — с 4,5 млн рублей до 11,2 млн рублей. Кроме того, на заводе освободили 525 кв. м. площади за счет объединения двух производственных участков и установили линию автоматической подачи сырья. Одно из решений, которое позволило освободить двух рабочих и переключить их на другие работы — изготовление специальных тележек на колесиках для сушки плитки. Ранее терялось значительное время на укладку плитки для сушки на стеллажи.

«Эксперты ФЦК обладают высокой квалификацией и охотно делятся приобретенным богатым опытом, участвуют в повышении эффективности рабочих процессов и рекомендуют рабочие инструменты. Благодаря предложенным решениям, за три месяца время протекания процесса от приема заказа до его выдачи сократилось на 44,5 часа. Незавершённое производство сократилось более чем на 500 млн рублей, а количество необработанных заказов на конец дня снизилось до двух. Процент барка снизился до 2,3%», — отметил президент компании ТД «Вимос» Владимир Гурьев.

К завершению активной стадии реализации проекта компания планирует переоборудовать цех по производству плитки, стандартизировать работу участка, магазина и офиса, оптимизировать систему планирования и внедрить регулярный аудит культуры производства и 5С.

«Во время реализации проекта численность сотрудников за счет перераспределения работников в другие подразделения не изменилась, но стоит отметить, что увеличился КПД на рабочих местах, многие процессы автоматизированы и рациональнее перераспределена нагрузка», — отметила вице-президент ТД «Вимос» Лидия Виноградова.

«Компании, которые следуют принципам построения стратегии, даже в самых сложных и непредсказуемых обстоятельствах оказываются гибкими и способными извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации, что позволяет обходить конкурентов. Эксперты ФЦК обладают колоссальным опытом в повышении производительности в разных отраслях экономики, помогают компании получить взгляд на развитие бизнеса со стороны и увидеть перспективы в быстроменяющемся мире», — подчеркнул руководитель проектов отдела стратегического и операционного планирования ФЦК Анатолий Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, компании — участники нацпроекта «Производительность труда» получают экспертную поддержку получают поддержку экспертов национального проекта для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции. На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.

Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний.

Решение ФЦК позволяет получить адекватную оценку компании на рынке, выработать и оцифровать долгосрочные и краткосрочные цели, сформировать планы по их достижению, разработать финансовую модель, оценить риски и проработать мероприятия по их минимизации. Эксперты могут оказать комплексную услугу или предложить реализовать отдельные этапы проекта, например, обучить персонал стратегическому планированию, провести анализ рынка, конкурентов, цен и трендов, рассчитать эффективность инвестиционных проектов.