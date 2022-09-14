Москва, 14 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Законопроект о «страшных» этикетках на бутылках с алкоголем внесут в Госдуму в ближайшее время парламентарии от фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Мы на днях внесем проект закона. Анализируя мировой опыт, мы предложим на этикетках алкогольной продукции, всей алкогольной продукции: и пива, и крепкого алкоголя, наносить надпись: «Алкоголь вам враг!» и предупреждающие знаки, что беременным, водителям и другим категориям граждан, что это употреблять опасно», — сказал Нилов журналистам.

Сейчас подобные «страшные» изображения наносятся на пачки сигарет, и такая мера признана эффективной.