Москва, 14 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в любом случае не имел планов посещать мемориальные мероприятия по случаю кончины королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Вы знаете, что президент направил телеграмму соболезнований. Каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала», — заявил Песков.