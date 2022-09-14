Москва, 14 сентября 2022, 13:24 — REGNUM Российские истребители уничтожили в районе Кинбурнской косы Херсонской области вертолет Ми-8 ВСУ с диверсионно-разведывательной группой на борту, сообщили 14 сентября в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ в районах населённых пунктов Максима Горького, Украинка Херсонской области и Светлое Запорожской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области.