Москва, 14 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Запорожская область готова отразить атаку киевских вооруженных формирований. Об этом 14 сентября заявил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Мы готовы к любому развитию событий. Я постоянно встречаюсь с командующими армией, руководителями, которые на этом участке фронта, мы способны отразить нападение Киева, у нас работает вся инфраструктура. Задействованы все механизмы, чтобы дать достойный отпор», — сказал Балицкий.

При этом политик отметил, что население освобожденной Россией части Запорожской области сохраняет спокойствие.