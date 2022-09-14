Москва, , 13:14 — REGNUM После кратковременного подъема над уровнем $95 за баррель, нефть откатилась и закрылась в минусе на торгах 13 сентября после трех сессий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефть. Киркук William John Gauthier

«По итогам дня нефть марки Brent потеряла почти 1% и остается под небольшим давлением14 сентября, оставаясь в оборонительной позиции наряду с акциями после сильных данных по американской инфляции.

Учитывая масштабы распродаж на Уолл-стрит, можно сказать, что рынок черного золота отделался легким испугом и понес минимальные потери.

Вопреки прогнозам, потребительские цены в США ускорили рост в августе, спровоцировав рост ожиданий по ставкам Федрезерва, от которого теперь ждут подъема стоимости кредитования сразу на 1%.

На данный момент такого прогноза придерживается порядка 20% участников рынка. Неудивительно, что доллар укрепился по всему спектру рынка, хотя в среду ралли не получает развития, что ограничивает давление на нефть.

Тем временем отраслевая статистика, опубликованная API, показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 6 млн баррелей, тогда как ожидалось падение объемов на 200 тыс. баррелей.

Релиз не оказал заметного влияния на поведение нефтетрейдеров, которые сфокусировались на глобальных трендах в контексте монетарной политики в США.

Сегодня днем Brent пытается отстоять отметку $93, возвращение за пределы которой может вернуть баррель выше $95.

Однако учитывая повышенную чувствительность рынка к негативу, вполне вероятен сценарий, при котором котировки снова устремятся ниже $90 в случае обострения медвежьих факторов во главе с перспективами спроса», — полагает эксперт.

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