Брюссель, 14 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Европейская комиссия — исполнительная ветвь ЕС — намерена сократить финансирование администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в связи с озабоченностью положением дел в этой стране по части коррупции, сообщает со ссылкой на официальные лица блока 14 сентября Bloomberg.

Boraszlany Виктор Орбан

По информации агентства, об окончательном плане действий должно быть объявлено 18 января, после этого, отметил источник, правительства стран-членов ЕС примут окончательное решение в течение трех месяцев, и для вступления предложения Европейской комиссии в силу потребуется квалифицированное большинство государств-членов.

Венгрия стала первой страной, ставшей объектом такого расследования в соответствии с новыми правилами, которые позволяют ЕС наказывать членов, подрывающих финансовые интересы блока. Комиссия в течение нескольких месяцев проводила расследование эрозии принципа верховенства права за более чем десятилетнее пребывание Орбана у власти.

Правительство Орбана, который потерял доступ к финансированию блока в ожидании результатов расследования, надеется получить более €40 млрд в виде финансирования ЕС до 2027 года. Недавно он предложил создать агентство по борьбе со взяточничеством и внести поправки в ряд законов, в том числе о государственных закупках, чтобы развеять опасения исполнительной власти ЕС.

По словам одного из чиновников, с которым пообщался Bloomberg, комиссия планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы он выполнил свои обещания обуздать коррупцию. У Венгрии будет один месяц, чтобы действовать в соответствии с рекомендациями исполнительной власти ЕС, но этот срок может быть продлен максимум до трех месяцев.