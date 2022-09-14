Каменск-Уральский, Свердловская область, 14 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области установили личности подростков, которые пожарили картошку на Вечном огне. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Ими оказались лица возрастом11,14,15 и 16 лет. Обстоятельства происшествия выясняются. Органы прокуратуры намерены дать оценку действиям органов системы профилактики и законных представителей подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 13 сентября на Мемориале Уральским алюминщикам. Подростки поставили самокат на Вечный огонь и пожарили картошку.