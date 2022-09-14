Астана, 14 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Казахстан. В аэропорту Нур-Султана его встретил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает 14 сентября пресс-служба казахстанского лидера.

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин

«В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул», — говорится в сообщении.

Кортеж глав государств направился из аэропорта во дворец Акорда. Там Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин обсудят перспективы укрепления всестороннего стратегического партнерства Нур-Султана и Пекина, а после переговоров подпишут ряд двусторонних документов.

Как сообщало ИА REGNUM, за период пандемии COVID-19 китайский лидер не покидал свою страну. Визит в Казахстан — его первая зарубежная поездка.

Читайте также: Казахстану нужно убедить Китай в своей лояльности — интервью