Баткен, Киргизия, 14 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Таджикские военнослужащие обстреливают киргизскую пограничную заставу «Достук», расположенную в местности Как-Сай в Баткенской области. Об этом сообщает пограничная служба Киргизии.

Gps.gov.kg Киргизские пограничники

В ведомстве отмечают, что киргизские пограничники были вынуждены открыть ответный огонь по напавшим на них таджикским военным.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 сентября, утром в местности Булак-Баши в Баткенской области Киргизии киргизские пограничники обнаружили пограничный наряд Таджикистана, незаконно расположившихся на неописанном участке границы.

Таджикские военные проигнорировали требования покинуть спорную территорию и обстреляли киргизских пограничников, в том числе из миномётов. В ответ военнослужащие Киргизии также применили оружие.