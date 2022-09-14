Донецк, , 12:49 — REGNUM Силы Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР) при огневой поддержке Вооружённых сил (ВС) РФ освободили населённые пункты Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР. Об этом 14 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По состоянию на 14 сентября 2022 года. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Николаевку и Николаевку Вторую», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать формы разъяснения гражданам России ситуации в рамках специальной военной операции.