Москва, 14 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о введении в России единых образовательных программ, так называемого золотого стандарта знаний и государственного заказа на учебники, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«С 1 сентября 2023 года такие программы будут внедрены во всех школах, в том числе и в частных», — заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

В России вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. ФООП будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения.

При этом школы сохраняют право разработки собственных образовательных программ, но содержание и планируемые результаты должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Устанавливается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» при реализации образовательной программы начального общего образования и «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, а также федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Ко второму чтению инициатива была доработана. Так, предусматривается, что действие новых норм не распространяется на отношения, связанные с установлением и оценкой применения обязательных требований, устанавливаемых федеральными основными общеобразовательными программами.

Закон также вводит новый порядок разработки учебников — государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России. Согласно изменениям, министерство будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники будут принадлежать Российской Федерации.